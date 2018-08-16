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Faaliyetler ve etkinlikler hakkında bilgi aldı

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Faaliyetler ve etkinlikler hakkında bilgi aldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ile Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Topoğlu, Gençlik Merkezi ziyareti sırasında Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'tan faaliyetler ve etkinlikler hakkında bilgi aldı. Bakanlık tarafından 81 ilde gerçekleştirilen projelerin tanıtım ve duyurulmasına daha fazla önem verilmesini isteyen Topoğlu, Gençlik Merkezleri'ni daha cazip ve çekici hale getirmek için önemli çalışmaların sürdüğünü belirtti.
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Faaliyetler ve etkinlikler hakkında bilgi aldı
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