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’te silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kavga eden çocuklara kızan kişinin, kendisine tepki gösterenlerin üzerine ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Gaziantep’te silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
'in merkez Şehitkamil ilçesinde kavga eden çocuklara kızan kişinin, kendisine tepki gösterenlerin üzerine ateş açması sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. İddiaya göre, Hacıbaba Mahallesi'de yaşayan H.C. sokakta kavga eden çocuklara gürültü yaptıkları gerekçesiyle kızdı. Bu sırada kendisine tepki gösteren mahalle sakinleriyle tartışan H.C, evinden getirdiği pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Olayda yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hakan Gezer (12), kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan H.C'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.
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Gaziantep’te silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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