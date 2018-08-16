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Kanala uçtu, şans eseri ölen olmadı

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Kanala uçtu, şans eseri ölen olmadı
'da geçtiğimiz pazar günü eğlendikten sonra direksiyon başına geçen A.Ş., yanına aldığı arkadaşları U.Ö. ve S.B.'yle birlikte gezintiye çıktı. Alkol aldıkları iddia edilen sürücü A.Ş., 07 BBL plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince merkez Seyhan ilçesindeki Mavi Bulvar üzerinde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Çevredeki vatandaşlar durumu önce polise bildirdi. Daha sonra ise gençleri kurtarmak için suya atladı. Şans eseri ölenin olmadığı kazada otomobil kanaldan çıkarıldı.
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Kanala uçtu, şans eseri ölen olmadı
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