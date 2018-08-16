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’nda selfie yarışı yaptılar

Karasu Kanyonu’nda selfie yarışı yaptılar
'in Tarsus ilçesinde sıcaktan bunalan yaklaşık 100 doğasever, 'ndaki su akıntısında serinleyip bol bol selfie çekti. Kentteki aşırı sıcaklardan bunalan yaklaşık 100 doğasever, Karasu Kanyonu'nda doğa yürüyüşü düzenledi. 12 kilometrelik yürüyüş boyunca traktör yolu, patika ve doğal tünelleri kullanan doğaseverler, kendilerini kanyonda bulunan şelalelerin soğuk sularına bıraktı. Karageçit Çayı'na dökülen ve yer yer bel seviyesine gelen serin sularda güvenliklerini iple sağlayan kulüp üyeleri, sık sık selfie çekti. Bu sırada bir keçi sürüsü de doğaseverlere eşlik etti. Doğaseverlerin turu Kezin Geçidi'nde son buldu.
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Karasu Kanyonu’nda selfie yarışı yaptılar
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