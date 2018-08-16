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Kendini ’ne adadı

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Kendini Yeşilevler Mahallesi’ne adadı
Yeşilevler Mahallesi'nde aza durmuyor. Yeni seçim döneminde muhtarlığa aday olan Sömer, mahallenin tüm sorunları ile tek tek ilgileniyor. Gençlerin yanında oluyor, onların sorunlarını dinliyor. Mahallenin yanmayan sokak lambalarına kadar ilgileniyor. Kendini 'ne adayan adam sloganıyla yola çıkan Cevdet Sömer, "Yıllardan beri mahallem için hizmet veriyorum. Bundan sonra muhtar olarak devam etmek istiyorum. Tüm mahalle halkının sorunları ile tek tek ilgileneceğim. Muhtar seçildiğim takdirde Yeşilevler'in çözüme kavuşmayan tüm sorunlarını çözmek için çalışacağım" dedi.
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Kendini Yeşilevler Mahallesi’ne adadı
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