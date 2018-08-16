Melih ABİ: Kocahasanlı halk plajına yeni duş ve tuvalet yapıldı

Mersin
Kocahasanlı'dan bir şikayet var. Okurumuz halk plajına gitmiş. Araç park etme duş alma karşılığında 20 lira da giriş ücreti vermiş. Bize gönderdiği fotoğraflar gerçekten berbat. Bu konuda Denizkızı Genel Müdürü Şahin Çelik ile görüştüm. Bahse konu olan yerde yeni duş, wc gibi yerler yapılmış. Bize de fotoğraflarını gönderdi. Gördüğünüz gibi modern ve temiz. Eski kırık dökük alan yıkılacak. Çünkü ne kapısı ve penceresi var, hatta muslukları bile yok. Halk plajına gelen tatilciler yeni yapılan hizmetlerden faydalanacak haberiniz olsun. Çiğnediğiniz sakızı orta yere atmayın
Çiklet
çiğniyoruz, yorulunca çikleti yere atıyoruz. Yerlere atılan çikletler çevreye ciddi zararlar veriyor. Örneğin yolda yere atılan sakızlar ayakkabınızın altına yapışıyor. Temizlemek o kadar zor ki… Ferhat Sesli, 'çiklet çiğnedikten sonra çöp kutusuna atılsın' diyor. Yere atılan çikletler hayvanlara da büyük zararlar veriyor. Örneğin küçük kuşlar onu yiyecek sanıyor. Yemeye çalışıyor. Sonrasında ağzına yapışıyor… Hayvancağız ağzını açamıyor. Manyak olmayın. O canlılardan da sorumlu olduğunuzu unutmayın.