Sancak: Kolay kolay gitmem

Spor Toto
1. Lig takımlarından Adana Demirspor
'un başkanı Murat Sancak
, iddialı bir takım kurduklarını belirtti. Mavilacivertli ekiple ile anılan Volkan Şen
hakkında da konuşan Sancak, "Volkan Şen, çok deli bir futbolcu, ayrıca benim kardeşim o çok da severim. Adana Demirspor olarak ona bir teklifte bulunmak biraz zordu. Bonservis bedeli vardı. Kendisine teklifte bulunmadık"
dedi. ÇOK İYİ İŞLER YAPTIK "Adana Demirspor'un bütçesini aşmamak gerektiğine inandığım için ona göre planlama yapıyoruz"
diye konuşan Sancak, "takımımıza yaptığımız transferlere tek tek, bireysel olarak baktığımızda hepsi de çok kaliteli oyuncular. Hepsi kendilerini ispatlamış ve çoğu da Süper Lig'de oynamış, uluslararası arenalarda oynayan futbolcular da var"
diye konuştu. GENÇLER OLMAK ZORUNDAYIZ Adana
Demirspor'un geleceğini de planlamak zorunda olduklarını belirten Sancak, "Eğer geleceği hedefliyorsanız genç futbolcular olmak zorunda. Altyapıdan da gelen arkadaşlarımız var. Hatta transfer edip başka kulüplere vereceğimiz futbolcularımız da olacak. Çünkü Demirspor'un geleceğini de planlamak zorundayız. Belki bir iki tane daha ilave transferimiz olabilir"
dedi. DEMİRSPOR İYİ YÖNETİLMEMİŞ
Kulübün
daha önce gelen yönetimlerinin de destek aldıklarını ancak Adana Demirspor'u iyi yönetemediklerini belirten Başkan Murat Sancak, "Yıllardır gelen yönetimler hep destek almışlardır aslında. Siyasiler de destek vermişlerdir ama maalesef iyi yönetilmediği için Adana Demirspor'un hali ortadaydı. 40-50 milyon borç ve artı bir tane de futbolcu. Kulübü toparladık"
dedi. Sancak, "Bu yeni yönetimle Adana iş adamları olsun, yerel yönetimler olsun, siyasiler olsun Adana Demirspor'a destek vereceklerine yürekten inanıyorum, vermek de zorundalar. Ama o konuda şunu söyleyebilirim, ben kolay kolay gitmem. Kolay kolay başkanlığı bırakmam ama bıraktığımda da şu an bulunan borçtan daha fazla değil hatta daha az borç olacağını taahhüt edebilirim"
diye konuştu. ÇOK ZOR BİR SEZON OLACAK
Ligin
çok zorlu bir arena olduğunu söyleyen Sancak, "1'inci Lig, Süper Lig'den daha çekişmeli geçen bir lig. Çok zorlu bir arena. Baktığınızda 6-7 tane takım şampiyonluğa uğruyor. Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Altınordu, Gazişehir önemli işler yaptı. Eskişehir var... Saymaya başladığınız zaman belki ilk 10'a giren kulüpler şampiyonluğa oynayacak. Çok zor bir sezon olacak ama inanıyorum ki yönetimle, teknik ekiple, futbolcularla kenetlenip bu işin üstesinden geleceğiz"
dedi. ADANA
Demirspor taraftarlarının statlarını dolduracaklarına inandığını belirten Başkan Sancak, "Hatta dışarıda da kalacak insanlar olacaktır. Çünkü Adana Demirspor sevgisi, Adanalılar için bambaşka. Kongrede de söyledim, Adana Demirspor taraftarı örnek olması gereken bir taraftar. Her konuda örnek olmamız gerekiyor"
dedi. Kamerunlu
tecrübeli yıldız Eto'o'nun da gündemlerinde olduğunu ancak transfer
den yüksek maliyet nedeniyle vazgeçtiklerini söyleyen Sancak, "Eto'o bize teklif edildi. 'Yarı maliyetini biz ödeyelim, yarı maliyetini siz ödeyin, size gelsin' diye ama maalesef o yarı maliyeti bile Adana Demirspor için ciddi bir külfet olacaktı. O yüzden de Eto'o transferinden kendim vazgeçtim"
şeklinde konuştu. SÜPER LİG ŞART
Yıldız
transferler yapmak için öncelikle Süper Lig
'e çıkmaları gerektiğini vurgulayan Sancak, "İnşallah Süper Lig'e çıktıktan sonra daha fazla yıldızları içimizde barındıracağız ama Süper Lig'e çıkmak şart. Önce Süper Lig'e çıkmamız lazım"
dedi.