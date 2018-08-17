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Çocuklar sürücülere ‘dikkat’ diyecek

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018
Çocuklar sürücülere ‘dikkat’ diyecek
MERSİN'DE, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan 'Kırmızı Düdük' projesi başladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ndeki proje tanıtım toplantısında konuşan Şube Müdür Yardımcısı Komiser Deniz Ünsal; çalışmanın ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Kurban Bayramı tatili süresince polis ve jandarmanın trafik denetlemeleri sırasında araçlardaki çocuklara düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtılacağını belirten Ünsal, "Elimizdeki materyallerimizi denetimlerimizde, eğitim faaliyetlerinde öğrencilerimize, çocuklarımıza vereceğiz. Çocuklarımız da yolculuk yaparken, eğer araç sürücüsü olan anne-babası yada akrabası bir hata yapmaya kalktığında hemen düdüğü çıkaracak ve çalarak, 'Babacığım aşırı hızlı gidiyorsun' diyecek" dedi. "Bu işi gönüllü bir trafik polisi gibi düşünelim" diye konuşan Ünsal, "Çocuklarımızı da bu işin içine katmak için böyle bir proje uygulamaya konuldu" dedi.
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Çocuklar sürücülere ‘dikkat’ diyecek
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