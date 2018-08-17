Galibiyet istedi

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por Toto 1. Lig'in ikinci haftasında bugün deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek olan Adana
spor galibiyet peşinde. Saat 17.00'de başlayacak olan Özgüç Türkalp'in yöneteceği maçı sıkı bir şekilde hazırlanan turuncu-beyazlı ekipte teknik direktör Cihat Arslan, takımının performansından memnun olduğunu ve haftayı üç puanla kapacaklarını belirtti. Ümraniye'nin genç ve koşan bir rakip olduğunun altını çizen Arslan, "Ligin ilk maçında istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Eksiklerimiz vardı. Bunları hafta içerisinde yaptığımız antrenmanlarda gidermeye çalıştık. Önemli bir eksiğimiz yok. Hedefimiz Adana'ya mutlu bir şekilde dönmek. Bunu başaracağız" dedi.