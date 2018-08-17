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Galibiyet istedi

spor bugün İstanbul’da zorlu bir maça çıkacak. Ümraniyespor ile saat 17.00’de karşı karşıya gelecek olan turuncu-beyazlı ekibin teknik adamı Cihat Arslan oyuncularından üç puan istedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018
Galibiyet istedi
Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında bugün deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek olan spor galibiyet peşinde. Saat 17.00'de başlayacak olan Özgüç Türkalp'in yöneteceği maçı sıkı bir şekilde hazırlanan turuncu-beyazlı ekipte teknik direktör Cihat Arslan, takımının performansından memnun olduğunu ve haftayı üç puanla kapacaklarını belirtti. Ümraniye'nin genç ve koşan bir rakip olduğunun altını çizen Arslan, "Ligin ilk maçında istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Eksiklerimiz vardı. Bunları hafta içerisinde yaptığımız antrenmanlarda gidermeye çalıştık. Önemli bir eksiğimiz yok. Hedefimiz Adana'ya mutlu bir şekilde dönmek. Bunu başaracağız" dedi.
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Galibiyet istedi
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