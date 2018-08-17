Lösemi hastası Mehmet’in hayali gerçek oldu

LÖSEMİ hastası Adana
Demirsporlu genç taraftar Mehmet Rafik Demir'in hayali gerçek oldu. En büyük isteği mavi-lacivertli takımın antrenmanına katılarak futbolcularla fotoğraf çektirmek olan 17 yaşındaki Demir, bu hayali gerçekleşti. Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor'un kampına katılan Mehmet Rafik'in yaşadığı heyecan ve mutluluk görülmeye değerdi. SOHBET ETTİ
Demir önce teknik direktör Hakan Kutlu ve futbolcular ile tanıştı. Bir süre teknik heyet ve oyuncularla sohbet eden Mehmet, daha sonra hatıra fotoğrafı da çektiren genç taraftar takımına başarı diledi. Adana Demirspor Kulübü yönetimine, teknik direktör Kutlu'ya ve futbolculara teşekkür eden Mehmet, bundan sonraki süreçte de antrenmanları izleyeceğini söyledi.