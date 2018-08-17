Melih ABİ: Kurbanlık koyununuzu belediyenin belirlediği yerlerde satın

Mübarek Kurban bayramına sayılı günler kaldı.

Bayram alışverişi, kurbanlık alma gibi telaş içerisindeyiz.

Bunlar güzel olan şeyler.

Ama bu güzelliği bozanlarda var maalesef.

Belediyeler kurbanlık satışları ile ilgili olarak özel yerler yaptı.

Herkes hayvanını getirip buralarda satmaya çalışıyor.

Ama bazıları ısrarla düzensizlikten yana.

Ara sokaklarda insanlara zarar verecek şekilde koyun satışını yapıyor.

Alın size bir örnek.

Gazipaşa Mahallesi'nde bir okurumuz bana mesa jgönderdi.

Satıcıyı uyarmışlar ama anlayan kim?

Ben belediye başkanının yeğeniyim, sizi buraya gömerim gibi laflar edip bir de uyaranları tehdit etmiş.

Bayram ağzı kimsenin ekmeğiyle oynamak doğru değil.

Ama niye insanları tehdit ediyorsun sen?

Kimsin?

Zabıta neden müdahale etmezsin buralara.

***

Parkta çekirdek çitleyenler yerleri kirletmeyin



Parklar özellikle yaz günlerinde insanların nefes almasını sağlıyor.

Akşamları gidip biraz serinliyoruz.

Özellikle de Seyhan Nehri üzerindeki parklarda.

Buralarda piknik yapanlar, oturup çekirdek çitleyenler bir hayli fazla.

Ama oturmasını, kalkmasını bilmeyenler çekirdek kabuklarını, paketlerini orta yere atıyor.

Sanki kendisinden başka oturan olmayacak gibi. Eğitim lazım arkadaş.

Eline bir poşet al, yediğini o poşete koy, paketini de at bitsin gitsin.

Yere atıp orayı kirletmeye ne hakkın var.

Evinde öyle mi yapıyorsun?