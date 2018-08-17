Şifresini kıramadığı bilgisayarı parçaladı

Adana
'da 22 yaşındaki Batuhan Kızılca, aynı okulu bir yıl içinde ikinci kez soydu. Polis tarafından yakalanan zanlının şifrelerini çözemediği bilgisayarların para eden parçaları ram ve hard diskini sökerek aldığı ortaya çıktı. Tutuklanan Kızılca, 5 yıl önce yakalandığı zaman "Sokaklarda yatmaktan bıktım. Cezaevine gireyim, kurtulayım" demişti.
?AYNI OKULA GİRDİ
Olay merkez Seyhan ilçesi Cemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Gazi Ortaokulu'nda geçtiğimiz hafta sonunda meydana geldi. Hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan Batuhan Kızılca, iddiaya göre; yüzünü peçeyle kapattıktan sonra geçen yıl aynı tarihlerde soyduğu okula tekrar girdi. Müdür ve öğretmenler odasının kapılarını yangın söndürme tüpüyle kırarak içeri giren genç adam, 2 dizüstü, cep telefonu ve şifreli olan masaüstü bilgisayarların hard disk ve ram'lerini çalarak Mersin'e kaçtı. Okul yetkilileri, soygunu fark edince durumu polise bildirdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı güvenlik kamerası çalışmasında şüphelinin geçen yıl aynı tarihlerde aynı okulu soyan Batuhan Kızılca olduğunu tespit etti. Zanlı başka bir okula hırsızlık yapmak isterken yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Kızılca'nın daha önce çaldığı bilgisayarların şifrelerini kıramadığı için satamadığını bu yüzden bilgisayarı sökerek değerli parçalarını çaldığı ortaya çıktı. Zanlı tutuklandı.