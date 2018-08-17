BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ülkemiz için dönüm noktası olduğunu belirterek, Türk Milleti'nin feraseti ile sıkıntıların geride kaldığını söyledi. Seçimler sonrasında AK Parti'ye verilen desteklerden dolayı vatandaşlara teşekkür ziyaretlerini sündüren Başkan Kimyeci, bu kapsamda Aksaray, Altınçay, Saraycık, Saraykent, Ürgenpaşa ve Bağrıyanık Mahallelerini ziyaret etti.Ziyaretinde başta mahalle muhtarları olmak üzere, mahalle temsilcileri ve vatandaşlara teşekkür eden Kimyeci, "24 Haziran ülkemizi ilgilendiren en önemli dönüm noktası, bir köşe noktasıydı. Şükürler olsun ki siz milletimizin feraseti ile sıkıntılar geride kaldı. Ülkemizin kalkınması, gelişmesinden yana milletimiz bir teveccüh ortaya koydu. Cumhurbaşkanımızın şahsında önce dua sonra oy desteği ile bu güzel tablonun çıkmasına destek oldunuz. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız sizlere ayrı ayrı teşekkürlerini gönderiyor" dedi.