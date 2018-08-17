Sırrıberk ARSLAN: Tarafımız Türkiye olmalı

Kur'daki yükseliş 10 Ağustos'ta başladı.
10 Ağustos Peki bu bir tesadüf mü?
HAYIR Recep Tayyip Erdoğan
'ı halkın Cumhurbaşkanı seçmesinin 4'üncü yıldönümüydü.
Bu yüzden hiçbir ekonomik reel karşılığı olmadan doların, Euro'nun bir günde bu kadar yükselişe geçmesini kim tesadüf diyerek izah edebilir ama. Elbette HİÇ KİMSE
Peki, Atalarımız Çanakkale
zaferini dövizle mi kazandı?
HAYIR. Dumlupınar
meydan muhaberesini Dolarla, markla, Euro ile mi yaptık?
HAYIR.
İstiklal savaşını dövizlerle mi yapıp kahramanlık destanı yazdı?
HAYIR
Yokluk ve yoksulluğa rağmen Maraşlı Sütçü İmam, Senem Ayşe, Yörük Selim, Aslan Bey ve diğer kahramanlarımız ABD'nin parasıyla mı yaptı?
HAYIR.
İçimizden çıkan yılan FETÖ'nün 1 dolarcı hainlerine karşı 15 Temmuz destanını biz milyon dolarlar lamı kursaklarında koyduk?
HAYIR.
Peki, biz bu ve saydığım ve saya bileceğimiz daha onlarca kahramanlığı millet olarak ne ile yazdık?
Vatan-bayrak-ezan-bağımsızlık- hürriyet ile yazmadık mı?
EVETTTT.
Öyleyse bize döviz ile ayar vermeye çalışanlara karşı ne yapmalıyız?
Çok basit.
Bu ülkede Atalarımızın ve sonrada biz torunlarının birlik ve beraberlik ruhunu kaybetmemeliyiz.
Bakın AK Partili-CHP'li-MHP'li olabiliriz. Bu partilerin veya siyasi liderlerinin fanatiği olabiliriz.
Kürt – Türk – Alevi – Sünni - Çerkez.
Doğulu- Batılı- Karadenizli olabiliriz.
Zaten ülkemizin güzelliği de burada değil mi?
Mozaik yapıyla oluşturduğumuz bu güzellikte bugün kalkmış ABD bizi kendi parasıyla tehdit ediyorsa hepimizin tarafı bir olmalı değerli okuyucular.
Tarafımız 'Türkiye'
olmalı.
Unutmamalıyız ki.
Taşların dikenlerin olduğu bir saha da maç yapamayız. Böyle bir saha da yapılacak olan maçta her takımın oyuncusu yaralanır, zarar görür.
Önce sahayı oyun oynanacak hale getirip sahayı pisliklerden temizlemeliyiz.
Sonra demokrasi için de maçımızı yaparız.
İyi olan kazanır.
Unutmamalı ve iyi analiz etmeliyiz ki Türkiye
düşmanlarının bugün oluşturdukları algılarla Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetinin uygulamalarını sebep göstererek bizi içerden yıkmaya çalışıyorlar.
Onların hedefi Türkiye'yi bölüp parçalayıp ele geçirmektir.
Bugün kur farkından sermaye kaybımız olabilir.
Alım gücümüz azalabilir.
Düne kadar yaşadığımız refah seviyesi yüksek hayatımızı yaşamayabiliriz. Ancak bu ülke elden giderse şayet hayatta kalırsak da Kürt – Türk – Alevi – Sünni - Çerkez. Doğulu – Batılı - Karadenizli hepimizin dini gider, namusu gider.
Vatansız bir millet hiçbir işe yaramaz.
O vakit şimdi Çanakkale ruhu ile bir olma, diri olma vaktidir.
Vakit Türkiye'den yana taraf olma vaktidir.