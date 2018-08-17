TSYD Adana Şubesi eğitim seminerinde buluştu

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana
Şubesi'nin geleneksel düzenlediği eğitim semineri ve yeni sezon kokteyli TSYD Nihat Geven Tesisleri'nde yapıldı. Seminerde, Eğitmen Mustafa Kürşat Uçar konuşmacı olarak 'Futbolda Değişen Oyun Kuralları' konulu sunum yapıp, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sunumun ardından protokolün katılımıyla yeni sezona merhaba kokteyli düzenlendi. TSYD Adana Şubesi Başkanı Ahmet Kurtul Çakın, seminere katılan gazetecilere teşekkür etti. Kokteylde, hayatını kaybeden gazeteci Sinan Tanyıldız'ın kızı Melek Gözüyeşil'e 'Vefa Ödülü', Uluslararası Güreş Hakemi Hüseyin Başçı ve Süper Lig Hakemi Zorbay Küçük'e 'Başarı Ödülü' verildi.