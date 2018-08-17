Uyku apnesine son teknoloji cihazlarla tedavi

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Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tüm sağlık hizmetlerinde olduğu gibi uyku apnesi sendromu yaşayanlara da son teknoloji cihazlarla donatılmış Uyku Laboratuvarında şifa dağıtıyor. Hastalığın teşhisi ve düzeyinin tespiti için gece laboratuvarda konuk edilen hastalar, çeşitli testlerle takip ediliyor. Veri sonuçlarının aktarıldığı cihaza bağlı elektrotlar sayesinde, hastanın gece boyu beyin dalgaları, solunum şekli, oksijeninin ne kadar düştüğü, nefesin durup durmadığı, duruyorsa ne kadar saniyede durduğu, kalp atış hızı gibi yaşamsal bulguları kayıt altına alınıyor. Böylece hastalığın hangi evrede olduğunu belirleyip buna göre tedavi yöntemi uygulanıyor. Göğüs Hastalıkları Kliniği Uzman Doktoru Sinem Berik Safçi, uykuda ani nefes durması veya yüzeysel hale gelmesi anlamına gelen uyku apnesinin, son yıllarda çok sık görülen bir vaka olduğunu söyledi. Vücuttaki oksijenin düşmesine ve buna bağlı olarak zararlı bazı maddelerin açığa çıkmasına yol açtığını belirten Dr. Safçi, "Kuvvetli horlama, tanıklı apne yani nefes durması, hastanın sabah uykusunu almamış bir şekilde kalkması, baş ağrısı yaşaması, ağız kuruluğu hissetmesi, gün içerisinde ani gelen uyku atakları, konsantrasyon bozukluğu, depresyon ve anksiyete bozuklukları bu hastalığın belirtileri arasındadır" dedi.Bu belirtilere sahip olan hastaların, hastanelerindeki Uyku Laboratuvarda testlerden geçirildiğini anlatan Dr. Safçi, "Hastalarımıza son teknoloji cihazlarla tedavi uygulanıyor" dedi. Dr. Safçi, uyku apnesinin mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğuna dikkati çekerek, "Uyku apnesinde, vücuttaki oksijenin düşmesine bağlı olarak zararlı bazı maddelerin açığa çıkmaktadır. Bu açığa çıkan maddeler, kişide kalp krizi, kardiyak aritmiler, inme, kontrolsüz hipertansiyon gibi bazı hastalıklara zemin oluşturmaktadır. Tedavi edilmemiş hastalar, trafikte de büyük tehlike oluşturmaktadır" dedi.