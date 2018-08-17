Yatırım hamlesi

Uzakdoğu ülkelerinde de pazar payını arttırmaya çalışan Gaziantep
li ihracatçılara çağrı yapan Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerini ziyaretinde Tayland'ın Uzakdoğu ülkeleri için önemli bir ticaret üssü olabileceğini ifade etti. Büyükelçi Ekarohı ve beraberinde ki heyet Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliklerini ziyaret ederek iki ülke arasında ki ilişkilerin ve beraberinde karşılıklı ticari iş birliğinin gelişmesi ve arttırılması için temaslarda bulundu. HALI, KURU MEYVE
Ziyarette GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Halı İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Kaplan ve Kuru Meyve İhracatçı Birlikleri Başkanı Mehmet Çıkmaz ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Tayland'ın Türkiye için önemli bir stratejik ortak olabileceğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gaziantep'in Taylandlı sanayici ve iş adamları için önemli bir üs olabileceğini ifade ederek bölgeden Tayland'a yapılan ihracat rakamları hakkında bilgiler verdi. Kileci, "Bölgemizden Tayland'a yapılan ihracat 2016 yılında 747 Bin USD iken 2017 yılında bu rakam yüzde 77 artışla 1,3 Milyon USD'ye yükselmiştir. Bu süre dahilinde bölgemizden ihracı yapılan ilk beş mal grubu, tekstil, makine ve aksamları, kuru meyveler ve mamulleri, halı ile hububat bakliyat ve yağlı tohumlardır. 2017 yılında ülkemizden Tayland'a yapılan toplam ihracatın 160 Milyon USD'den fazla olduğu göz önünde bulundurulacak olursa, Gaziantep'in Tayland ihracatında sadece binde 8'lik bir pay alması işbirliğimizin artırılarak sürdürülmesi gerektiğini ve var olan potansiyelin daha iyi bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir" dedi. TAYLAND'A DAVET ETTİ
Gaziantep'in dünyanın en büyük halı üreticisi pozisyonunda olduğunu ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, hedeflerinin Uzakdoğu ülkelerine gerçekleştirilen halı ihracat payını arttırmak olduğunu ifade ederek, Taylandlı heyete sektör hakkında bilgiler verdi. Büyükelçi Ekarohı'de Türkiye'nin ve özellikle Gaziantepli sanayici ve iş adamlarının Tayland'ı Uzakdoğu işin önemli bir stratejik üs olarak kullanabileceğini, burada yapılacak olan yatırımların ardından Türkiye'nin Uzakdoğu ülkelerine Tayland üzerinden ihracat gerçekleştirerek lojistik maliyetleri aşağıya çekebileceğini ifade etti. Sanayici ve iş adamlarını Tayland pazarını tanımaya davet etti.