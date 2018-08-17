Yerli üretim elzem ve önemli

ABD
İle gerilen ilişkilerden sonra artan dolar ile ülke ekonomisine karşı yapılan saldırılara karşı Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Hikmet Çinçin, Antakya Ticaret BorsasI ve Hatay
Esnaf ve Sanatkarlar Odalari birliği Başkanı Abdülkadir Teksöz ile birlikte "Her daim devletimizin yayında olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz." Açıklamada bunuldu. BAZI GÜÇ ODAKLARI
ATSO Binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Hikmet Çinçin "Bazı güç odakları, ekonomik olarak döviz kurları ve Türkiye'nin ihracatı üzerinden ülkemizi zor durumda bırakacak hamlelerde bulunuyor. Bizler ATSO, ATB ve HESOB olarak, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump'ın tehditvari söymelerini ve yaptırımlarını kabul etmiyor ve devletimizin her daim yanında olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz" dedi. Çinçin, "Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela hassasiyetlerini sonra da hürriyetlerini daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdur. Biz ATSO, ATB ve HESOB'la birlikte hareket ederek istikbal mücadelesinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu. "Rahip Brunson krizi de bu sanal ve sahte gümdemlerin bir parçasıdır. Bu kriz bahanesiyle, Türkiyenin dış politakada taviz vermesi için çaba sarf edilmektedir. Türkiye nin siyasi istikrarı sarsılmazdır. 95 yıllık Türkiye Cumhuriyeti bu taviz ve tehditlere asla boyun eğmeyecektir. 81 ilde 81 milyonluk genç ve dinamik nüfusumuzda "Milli birlik ve beraberlik" anlayışı çerçevisinde dijital dönüşümü kurumsal kaliteyi ve nitekeli iş gücünü yakalamış bir altyapı ile çok çalışıp üretek ve ekonomik taarruzun üstesinden geleceğiz." ÇALIŞMAYA VE ÜRETMEYE DAVET EDİYORUZ
"ATSO, ATB, HESOB olarak başta iş dünyası olmak üzere; ticari, sosyal, kültürel sivil toplum kuruluşlarını ekonomik katkı sağlamak için çalışmaya ve üretmeye davet ediyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarını, bizlerle birlikte hareket ederek, toplumu bilinçlendirmek için bu seferberliğe duyarlılık göstermelerini ve destek vermelerini istiyoruz. Unutulmamalıdır ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." Şeklinde konuştu.