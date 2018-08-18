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40 bin liraya satışa sunulan boğa alıcısını bekliyor

Giriş Tarihi: 18.8.2018
40 bin liraya satışa sunulan boğa alıcısını bekliyor
HATAY'IN Reyhanlı ilçesinde besici , öncesinde 1,8 tonluk "Şerif" isimli boğasını 40 bin liradan satışa sundu. Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarları ve besi çiftliklerindeki hareketlilik sürüyor. Besici Yumuşak'ın bayram dolayısıyla satışa çıkarttığı iki yaşındaki boğası fiyatı ve iriliğiyle ilgi çekiyor. Mehmet Emin Yumuşak, "Şerif" isimli boğasını doğumdan itibaren kendi işletmesinde büyüttüğünü söyledi. Boğanın 1,8 ton ağırlığına ulaştığını anlatan Yumuşak, "Hayvanı 40 bin liradan satışa sundum. Boğayı merak eden çok sayıda kişi görmeye geliyor. Alıcısına hayırlı olsun." dedi. Yumuşak, işletmesinde besiciliğe devam ettiğini, gelecek yıl da 2 tonluk bir boğayı satışa sunmayı hedeflediğini kaydetti.
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40 bin liraya satışa sunulan boğa alıcısını bekliyor
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