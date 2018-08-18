Bayram hazırlıkları tamamlandı

ADANA'DA Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içinde kutlanması için hazırlıklarını tamamlayan Adana Büyükşehir Belediyesi, arife günü mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek, bayram boyunca toplu taşıma hizmetini bedava sürdürecek ve mobil mezbahalarda ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek.

MEZARLIKLARDA TEMİZ VE İLAÇLAMA

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda 21-24 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı öncesi tüm birimlerinde gerekli tedbirleri aldı. Adanalıların kabristan ziyaretlerini rahat bir şekilde yapmaları için mezarlıklarda temizlik ve ilaçlama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehitlikleri çiçeklerle ve Türk Bayrakları ile donattı. Büyükşehir Belediyesi, kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamda hayvanlarını kestirmeleri için merkez Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde 4 ayrı merkezde ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek. Kurban Bayramı'nın ilk 3 günü Büyükşehir Belediyesi'nin mobil mezbahalarda görev yapacak deneyimli kasaplar, dini vecibelere uygun şekilde kurbanlıkların kesimini yapıp, etlerini parçalayarak vatandaşlara teslim edecek. Kurbanlık kesin merkezleri, Seyhan'da Öğretmenler Bulvarı ile çevre yolu otoban çıkışı arasındaki arazide, 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı Gülen Özkan Camii karşısındaki alanda, Yüreğir'de Sinanpaşa Mahallesi Yüreğir Otogarı bitişiğindeki arsada, Çukurova İlçesi'nde Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı zeytinlik içinde hizmet verecek.



ARİFE GÜNÜ VE BAYRAM BOYUNCA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Arife günü Buruk, Kabasakal, Asri, Küçükoba ve Akkapı mezarlıklarına ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek Büyükşehir Belediyesi, kabristanların içinde yürüme güçlüğü çeken yaşlı vatandaşlar ve engelliler için golf arabaları ve binek araçlarla ulaşım hizmetini bu bayramda sürdürecek. Belediye otobüsleri, arife günü eski vilayet ile mezarlıklar arasındaki ring seferlerini 07.30-17.30 saatleri arasında gerçekleştirecek. 4 günlük bayram tatili boyunca, belediye otobüsleri ve metro toplu taşıma hizmetini bedava sürdürecek.