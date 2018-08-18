Drone destekli kurban yakalama timi hazır

Gaziantep'te aralarında veterinerlerin de bulunduğu 20 kişiden oluşan drone destekli "kurban yakalama timi" oluşturdu

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle drone destekli "kurban yakalama timi" kurdu. Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı, kaçan kurbanları yakalamak için aralarında veterinerlerin de bulunduğu "özel tim" oluşturdu. Hayvanat Bahçesinde tatbikat yapan 20 kişilik tim, kement ve uyuşturucu iğne atan tüfekler kullanarak, kaçan büyükbaş hayvanı yakaladı.

BİR AYDIR HAZIRLANIYORLAR

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere açıklamasında, bayram boyunca vatandaşların hizmetinde olacaklarını söyledi. Amaçlarının kaçan hayvanları incitmeden yakalamak olduğunu belirten Özsöyler, "Ekiplerimiz yaklaşık bir aydır her gün antrenman yapmaktadır. 20 kişiden oluşan tim, Gaziantep'in her yerinde hizmet verecektir" dedi.

VETERİNER GÖREV YAPACAK

Özsöyler, kaçan hayvanların drone ile havadan aranacağını, ekibin elinden kurtulan hayvanların ise havadan takip edilebileceğini belirterek, hayvanın saklandığı yerin anında tespit edilebileceğini ifade etti. Özsöyler, hayvanat bahçesinde bayram boyunca veteriner hekimin görev yapacağını da hatırlatarak veterinere göstererek etinin sağlıklı olup olmadığını kontrol edebileceğini ifade etti.