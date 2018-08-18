Erhan Özmen:Şımarık adamı duyarlı toplumlar yenecek

Egemen bir devlet başka bir egemen devlete ancak uluslararası kurallar çerçevesinde temas edebilir. Amerika Birleşik Devletlerinin başındaki dünya hukukunu tanımayan, dünya ticaret kurallarını hiçe sayan şımarık adam birçok topluma musallat olmuş durumda. Ve bu şımarık adam, 81 milyon insanın yaşadığı dev bir ülkeyi, dev bir müttefikini tehdit ediyor. Biz öyle bir milletiz ki; içeride her şeyi eleştiririz, her şeyi tartışırız ama dışarıda hele hele haddini çok aşan bu sorumsuz adama karşı tek yürek oluruz. Nitekim de olduk. Şimdi kol kola girme zamanı, şimdi dik durma zamanı dedik ve doları 6 liranın altına indirdik. Piyasalar sakinleşti, bir sükûnet geldi. Dünyadan da moral verici olumlu destekler geldi. Bakan Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla yaptığı telekonferansta verdiği mesajlar da dış piyasadaki Türkiye algısında olumlu yansımalar yarattı. Dünya tarihi boyunca ister ekonomik, ister diplomatik, isterse silahlı olsun savaşı çıkaranlar devlet adamları, barışı getirenler ise toplumların duyarlılığı olmuştur. O nedenle savaş yaratıcılarının en sinsi silahıdır halklar arasında husumet çıkarmak. Hani diyoruz ya sorunlar diyalogla, diplomasi ile çözülsün diye. Zaten en sağlıklı diyalogu toplumlar kendi arasında kuruyorlar. Böyle giderse de Amerikan halkı dâhil tüm dünya halkları (İsrail halkından umudum yok) bu şımarık adama karşı birlik olacak.

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