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‘iki ’un galası yapıldı

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018
‘iki iyi çocuk’un galası yapıldı
'İKİ ' filminin galası çekimlerin yapıldığı 'da gerçekleştirildi. Filmin yönetmeni Mehmet Demir Yılmaz, merkez Antakya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen galada, her kesimden insanın izleyebileceği, seveceği ve hoşlanacağı türden bir film çektiklerini belirtti. Yılmaz, hikayesi Hatay'da geçen iyiliğe dokunan, iyiliği öven, dünyada iyi şeylerin olabileceğini gösteren bir film çektiklerini kaydetti. Filmde çok değerli oyuncuların olduğunu ifade eden Yılmaz, "Ben Antakyalıyım. İlk sinema filmimi de Hatay'da gerçekleştirdim. 24 Ağustos günü vizyondayız" dedi. Oyuncu da senaryoyu okuduktan sonra çok beğendiğini belirterek, filmin hayatta güzel şeylerin bulunduğunu anlatan bir eser olduğunu kaydetti. ise filmde naif ve tatlı bir Antakya kızını canlandırdığını söyledi. Galaya Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.
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‘iki iyi çocuk’un galası yapıldı
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