Mersin’de kivi hasadına başlandı

TARIMDA
ürün çeşitliliğiyle öne çıkan Mersin
'in Silifke ilçesinde, yılın ilk kivi hasadı yapıldı. Canbazlı Mahallesi'nde çiftçi İsmail Çocuk'a ait bahçede, sezonun ilk kivilerinin olgunlaşması dolayısıyla hasat etkinliği düzenlendi. Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, kivilerin toplanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla ilçemizde 550 dekar alanda kivi üretimi yapılmaktadır. Yıllık bin 250 ton civarında kivi hasadı gerçekleştiriliyor" dedi. Aksıfat Barajı sayesinde sulama imkanı artırıldığında yıllık üretimin 3 bin tona yaklaşacağını vurgulayan Cinbir, "Bölgemizde üretilen kivinin aromasının farklı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hem çiftçimizin yüzünü güldüren hem de pazara sunduğumuzda sofralarda bunu tadan vatandaşlarımız için bölgemizde kaliteli kivi üretildiğini görüyoruz. Bölgemizdeki kivi, ilaç kullanılmadan üretiliyor" dedi. Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da 2003 yılında Kızılgeçit Mahallesi'nde bir dönümlük alanda başlayan kivi üretiminin bugün, çiftçinin önemli gelir kaynaklarından biri haline geldiğini aktardı. Kızılgeçit, Sömek, Canbazlı, Ovacık, İmamlı ve Yeğenli mahallelerinde alternatif ürün olarak kivi üretiminin yaygınlaştığını anlatan Doygun, "Türkiye
'de yılın ilk kivi hasadını Silifke'den yaptık. Şu an meyvenin kilogramı tarlada 5-6 liradan alıcı buluyor. Ürünlerin birçok ülkeye de ihraç edilmesinden dolayı üretici memnun" diye konuştu.