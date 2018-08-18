Odunluktan 9,5 kilo eroin çıktı

Adana'da polis, torbacı olarak bilinen uyuşturucu tacirlerine tedarikçilik yaptığı ve kaldığı evde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğunu tespit ettiği 57 yaşındaki A.K.'nin birlikte yaşadığı ağabeyi R.K.'nin evine şok bir baskın düzenledi. Evde uyuşturucu bulamayan polis, odunluk olarak kullanılan yerde tahta ve odunların arkasına gizlenen çantada 19 ayrı pakette tam 9 kilo 530 gram eroin ele geçirdi. Operasyondan kurtulan, ancak polisten daha fazla kaçamayacağını anlayınca teslim olan A.K., cezaevine gönderildi.

TORBACILARA UYUŞTURUCU TEMİNİ

Olay, 15 Ağustos'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; A.K.'nin, torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin istihbaratı üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Zanlının, birlikte yaşadığı ağabeyi R.K.'nin evine şok bir baskın düzenlendi.

19 AYRI PAKETTE

Polis, evde yaptığı aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlamayınca bu kez evin eklentisinde bulunan ve yıkıntılar arasında yer alan odunluğu aradı. Yapılan aramalar sonuç verdi; odun ve tahtaların arkasına çanta içerisinde gizlenen 19 ayrı pakette tam 9 kilo 530 gram eroin ele geçirildi. ev sahibi R.K. gözaltına alınırken, evde bulunamayan A.K.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.



"UYUŞTURUCUDAN HABERİ YOK"

Ağabey R.K., emniyetteki sorgusunda; "Uyuşturucudan haberim yoktu. Oraya kim koydu bilmiyorum" diye kendini savunduğu esnada polisin her yerde kendini aradığını görünce emniyete gelip teslim olan A.K. ise, "Uyuşturucular bana ait. Ağabeyimin hiçbir şeyden haberi yok" dedi. A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.K. da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.