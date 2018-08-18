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Türk dünyası belgesel film festivali’nde yer alacak

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Türk dünyası belgesel film festivali’nde yer alacak
Yakın Doğu Üniversitesi, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde 'yi temsil edecek. Türk dünyasından yedi ülkenin katılımı ile gerçekleşecek olan 3. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışması'nın bu yılkı paydaşı yine oluyor. Birinci etkinlikte organizasyonda yer alan tek KKTC üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi, bu yıl yine "7 Ülke 8 Şehir 1 Festival" sloganı ile düzenlenecek festivalde KKTC'yi temsil etmenin onurunu yaşayacak. Festival kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi ile Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu arasında bir de işbirliği protokolü imzalandı. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin rektörlerinin ve TDBB Genel Başkanı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun da aralarında bulunduğu Festival Onur Kurulu'nda Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel de yer alıyor. Festival kapsamında, yedi farklı ülkede çekilen görüntülerle ortak bir de belgesel çekilecek. "Türk Ana" adlı proje kapsamında yedi farklı ülke, kendi bakış açısı ile kadınını ve annesini anlatma imkanı bulacak.
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Türk dünyası belgesel film festivali’nde yer alacak
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