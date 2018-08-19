92 Suriyeli yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şube
Müdürlüğü ekipleri, İstanbul
'a getirilmek üzere yurda kaçak yollarla sokulan çok sayıda yabancı uyruklu kişinin olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis şehrin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Ekipler, Adana-Ceyhan karayolunda ve merkez Yüreğir ilçesinde durdurduğu araçlar içinde toplam 92 Suriye uyruklu vatandaşı yakaladı. Aralarında çocukların da bulunduğu Suriyeli vatandaşlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.