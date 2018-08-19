Ataşbak, başarılı sporcuları kutladı

ADANA Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, geçtiğimiz hafta Tayland'da gerçekleştirilen Muay Thai Dünya Şampiyonasından madalya ile sporcu ve antrenörleri makamında kabul etti. Ataşbak, Muay Thai branşında Adana'nın büyük bir ivme kazandığını söyleyerek antrenörlerden müsabakalar hakkında bilgi aldı.

ADANA İÇİN KAZANÇ

BÜTÜN müsabakalardan madalya ile kente dönülmesi Adana için büyük bir kazanç olduğunu vurgulayan Ataşbak, "Tayland'da gerçekleştirilen müsabakalarda bir Dünya Şampiyonluğu ve iki Dünya üçüncülüğü elde etmek oldukça zor. 89 ülkeden binlerce sporcunun mücadele ettiği karşılaşmadan derece ile dönen sporcularımızı ve antrenörleri kutluyorum" dedi.