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Ataşbak, başarılı sporcuları kutladı

Giriş Tarihi: 19.8.2018

ADANA Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, geçtiğimiz hafta Tayland'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonasından madalya ile sporcu ve antrenörleri makamında kabul etti. Ataşbak, Muay Thai branşında 'nın büyük bir ivme kazandığını söyleyerek antrenörlerden müsabakalar hakkında bilgi aldı.

ADANA İÇİN KAZANÇ
BÜTÜN müsabakalardan madalya ile kente dönülmesi Adana için büyük bir kazanç olduğunu vurgulayan Ataşbak, "Tayland'da gerçekleştirilen müsabakalarda bir Dünya Şampiyonluğu ve iki Dünya üçüncülüğü elde etmek oldukça zor. 89 ülkeden binlerce sporcunun mücadele ettiği karşılaşmadan derece ile dönen sporcularımızı ve antrenörleri kutluyorum" dedi.

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Ataşbak, başarılı sporcuları kutladı
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