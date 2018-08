Daha çok ihracat çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

hazır giyim ihracat çısı 5 birlik ve 11 sektörel dernek başkanı, açıkladıkları ortak deklarasyonla döviz kurundaki hareketliliğe karşı daha çok üretim ve ihracat yapmak için 'Üretim İhracat- Birlik Deklarasyonu' ile tek yürek oldu. Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Hayri Uğur, deklarasyona ilişkin düzenlenen toplantıda konuştu. Hazır giyim ve konfeksiyonun gayri safi yurt içi hasıla, ihracat, döviz girdisi ve istihdam açısından Türkiye 'nin lokomotif sektörlerinden birisi olduğunun altını çizen Uğur, "Ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren ilk üç sektörü arasında yer almaktayız. Bu kadar önemli bir sektörün temsilcileri olarak, bir araya gelip güç birliğinde bulunmak önemli bir adımdır" dedi. Kurdaki dalgalanmanın önlenmesi açısından birlik temsilcilerinin ortak görüşlerini dile getiren Uğur, talepleri de şöyle sıraladı, "Kurların istikrara kavuşması için sıkı para politikasına geçilmesi, iç piyasada dövizle ticareti engelleyecek önlemlerin en kısa sürede yürürlüğe konulması gerekmektedir. İçeride mal ve hizmet ticareti ile kiralamalarda sadece TL kullanılması, reel sektörün üretim kapasitesinin korunması, piyasalara verilecek güven ile mevcut durumun fırsata çevrilmesi büyük önem arz ediyor." Üreticilerin her zaman devletin ve hükümetin yanında olacağını da vurgulayan Uğur, "Üreten, ihraç eden ve cari açığın kapatılmasına her yıl 14 milyar dolar katkı sunan hazır giyim sektörünün temsilcileri olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Bu düşünceyle hareket ederek, kısa ve orta vadede ülkemize olan hazır giyim ve konfeksiyon siparişlerini artıracağız. Her zaman olduğu gibi bu zor süreçte de canla başla çalışarak Türkiye ihracatına ve ekonomisine katkılarımız sürecek" dedi.