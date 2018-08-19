Dr. Yazgın’dan ‘Güzel Yazı Teknikleri’

YAKIN
Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Dr.Yücel Yazgın'ın yazarlığını yaptığı "Güzel Yazı Teknikleri
" isimli kitap yayımlandı. Eğitimciler, sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarına yönelik olarak hazırlanan kitapta, farklı yazı karakterlerinin harf şekilleri ile öğretimde hangi sıralamaya uyularak öğretilecekleri yönünde bilgilerin sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Kitapta, becerinin artan bir şekilde önem kazandığı günümüzde bilgi akışı ve iletişim aracı olması yanında "Yeni Nesillere Beceri Kazandırma" ile "Yazı Öğretiminin
" önemine dikkat çekiliyor. Kitapla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Yücel Yazgın, kitabın eğitim camiasına yapacağı katkı yanında, veliler için de bir danışma kılavuzu olmasını umut ettiğini söyledi. Ayrıca yazı öğretiminin, sadece bilgi akışı sağlayan bir araç olmadığını, insanın yaşamında çok farklı yönlerdeki gelişimine katkısı olan bir süreç olduğunu ifade etti.