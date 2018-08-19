Dünyanın en büyük deprem izolatörlü hastanesi Adana’da

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1512 adet sismik izolatörle, 'Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Hastanesi' unvanını elinde bulunduruyor. Kamu Özel İşbirliği- PPP (Public Private Partnership) modeli kapsamındaki yatırım projelerinden biri olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilen bin 512 adet sismik izolatörle dikkati çekiyor.

KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ

Dünyanın en ileri teknolojisine sahip 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleri sayesinde, coğrafyasında yaşanması olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile hastanedeki tüm operasyonel faaliyetler hiç bir aksama olmadan devam edebilecek. Ameliyatlar bile kesintiye uğramayacak ve her koşulda kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlık hizmeti sağlanabilecek.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Yapının taşıyıcı sistemleri arasına yerleştirilen sismik izolatörler, yapının salınım periyodunu artırarak yıkıcı özellik taşıyan kritik bölgeden uzaklaşmasını ve yatay deprem kuvvetlerinden minimum şekilde etkilenmesini temin ediyor. Kamu Özel İşbirliği-PPP (Public Private Partnership) modeli kapsamındaki yatırım projelerinin dev adımlarından biri olan Adana Şehir Hastanesi, bin 550 yatak kapasitesi, dünya standartlarındaki en ileri teknolojiye sahip medikal ekipmanları ile Türkiye'nin sayılı hastaneleri arasında yer alıyor.