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Evini ateşe verdi, boğazına dayadığı kırık cam parçasıyla a kalkıştı

’da alkol aldıktan sonra sinir krizi geçirdiği öne sürülen Hasan U. (45), evi ateşe verip, kendisini odaya kilitledi, canına kıymaya kalkıştı

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Evini ateşe verdi, boğazına dayadığı kırık cam parçasıyla intihara kalkıştı
ADANA'DA alkol aldıktan sonra sinir krizi geçirdiği öne sürülen Hasan U. (45), evi ateşe verip, kendisini odaya kilitledi. İtfaiyenin kapıyı kırarak girdiği evde, yangın söndürülürken, boğazına kırık cam parçası dayayarak edeceğini söyleyen Hasan U. da polis tarafından ikna edildi. Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi 45145 Sokak'ta meydana geldi. Babasıyla yaşayan Hasan U., alkol aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Binanın oturdukları ikinci katını ateşe veren Hasan U., kendisini bir odaya kilitledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların yükseldiği evin kapısı, itfaiye erleri tarafından kırılarak içeriye girildi. Kısa sürede alevleri söndüren ekipler, Hasan U.'nun kendisini kilitlediği odanın kapısı da kırıldı. İtfaiye ve polis ekiplerini karşısında gören Hasan U., yerden aldığı kırık cam parçasını boğazına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Polislerin ikna ettiği Hasan U., elindeki cam parçasını atarak teslim oldu. Gözaltına alınan Hasan U., Şakirpaşa 'ne götürüldü.
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Evini ateşe verdi, boğazına dayadığı kırık cam parçasıyla intihara kalkıştı
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