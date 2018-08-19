“Girişimcilerin yanındayız”

ERDEMLİ
Kaymakamı Avni Kula, Gamze Güngör adlı genç girişimcinin "Sevgi Kuaför" adını verdiği işyerinin açılışını yaptı. Beraberinde Erdemli Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin, Halk Eğitim Merkezi
Müdürü Ahmet Ateş, müdür yardımcısı Ali Cila, Erdemli Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı Müdürü Meryem Gür ile birlikte yeni işyerinin açılışını yapan Kula, hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu. Girişimcilik cesaretini kendisinde bulan ve yeni işyeri açan herkesin yanında ve destekçisi olduklarını belirten Erdemli Kaymakamı Avni Kula, "Erdemli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla açılan ve SODES projesi kapsamında açılan meslek edindirme kursuna katılarak belge alan ve kendi işyerini açan girişimci gencimizi tebrik ediyor işlerinde başarılar diliyoruz'' dedi.