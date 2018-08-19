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Hatay, ile 2 yıllık sözleşme yeniledi

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Hatay, Merve Aydın ile 2 yıllık sözleşme yeniledi
KADINLAR Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, geçen sezon takımın önemli bir parçası olan milli oyuncu Merve Aydın ile önlerindeki iki sezon için yeniden anlaştıklarını duyurdu. GENÇ basketbolcunun çok çalışkan, hiç geri adım atmayan ve güçlü karakteriyle bu sezon da kendilerine faydalı olacağını belirten Bayraktar, "Hem milli takımda hem de geçen sezon Hatay'da kazandığı deneyimlerinin üstüne ekleyecek ve takımın önemli bir parçası olacak. Biz Merve'ye güveniyoruz, bu sezon onun daha ön planda olduğu bir sezon olacak" dedi.
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Hatay, Merve Aydın ile 2 yıllık sözleşme yeniledi
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