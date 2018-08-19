Hatay, Merve Aydın ile 2 yıllık sözleşme yeniledi

KADINLAR
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Merve Aydın
ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, geçen sezon takımın önemli bir parçası olan milli oyuncu Merve Aydın ile önlerindeki iki sezon için yeniden anlaştıklarını duyurdu. GENÇ
basketbolcunun çok çalışkan, hiç geri adım atmayan ve güçlü karakteriyle bu sezon da kendilerine faydalı olacağını belirten Bayraktar, "Hem milli takımda hem de geçen sezon Hatay'da kazandığı deneyimlerinin üstüne ekleyecek ve takımın önemli bir parçası olacak. Biz Merve'ye güveniyoruz, bu sezon onun daha ön planda olduğu bir sezon olacak" dedi.