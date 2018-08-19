İzinsiz afiş asanlara ceza

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli ilçesinde, meydanlara ve parklara izin almadan afiş yapıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara göz açtırmazken, izinsiz ilan ve afiş denetimini arttırdı. Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sokak ve cadde üzerindeki direk, duvar ve otobüs duraklarına bakılarak bazı firma ve şahıslara ait afişlerin çevre ve görüntü kirliliğine yol açtıklarının tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu ilanları yapıştıran işyerlerine ve şahıslara bundan böyle para cezası keseceği kaydedilirken, belediye sınırları içinde ses, çevre ve görüntü kirliliğine izin verilmeyeceği ifade edildi. Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; kanunun ilgili maddesi gereği, Erdemli Belediyesi sınırları içerisinde şehrin estetiğini bozan ve çirkin görüntüye neden olan gelişi güzel bez, kâğıt ve vb. afişlerin çitlere, caddelere sokaklara ve duvarlara asanlara Kabahatler Kanunu uyarınca 6 bin 989 TL'ye kadar para cezası uygulanacağı bildirildi.