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Kaplan sıkıntılı

Toros kaplanları, deplesmanda karşılaştığı ümraniye spor'a 'lik skorla yenilmenin üzüntüsünü yaşıyor. Arslan, “İlk 25 dakika iyiydik” dedi

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Kaplan sıkıntılı

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında , deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 'lik skorla mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Teknik direktör , Ümraniye karşısında 3 puan hedeflediklerini aktararak, "Maçın başında iyiydik 25. dakikaya kadar maçı götürdük ama 25-45 arasında oyundan uzaklaştık. Diniz'in sakatlığı geldi. O arada maçı kaybettik" dedi.

İ???ZLEMEK LAZIM
ARSLAN, Ahmet Dereli'nin yerde kaldığı pozisyon ile alakalı olarak, "Pozisyonu bir daha izlemek lazım. Ben haksızsam ben özür dilerim biz haklıysak hocanın da özür dilemesini bekliyorum. İnşallah Özgüç hoca haklıdır. Elimizde çok iyi oyuncular var. Onları da sahaya sürdüğümüzde başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

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Kaplan sıkıntılı
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