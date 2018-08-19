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Kilis’ten Türk Lirasına destek

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Kilis’ten Türk Lirasına destek
'ın çağrısı üzerine Kilisli bir grup kadın, yakınlarıyla 'nda toplanarak "Bize dolar değil, vatan lazım" yazılı pankart açtı. Burada grup adına konuşan Özlem Arslan, Kilisli kadınlar olarak üzerinde oyun oynanmasına kayıtsız kalamadıklarını belirtti. Türkiye için sadece mallarını değil canlarını da feda etmeye hazır olduklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu: Bize dolar değil vatan lazım sloganıyla çıktığımız bu yolda kanımızın son damlasına kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız. Bu ülkeyle oynamak isteyenler şunu bilsinler ki bu insanlar bir papaz tehdidine boyun eğecek insanlar değiller. Ülkemizle oynamak isteyenler bir tarih sayfalarını karıştırsınlar ve bu insanların hiç düşünmeden canını feda edebileceğini bilsinler. Hatta çok eskiye gitmelerine gerek yok, 15 Temmuz gecesine bakmaları yeterlidir. Bu ülke insanları hiç düşünmeden tankın önüne yatan insanlar."
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Kilis’ten Türk Lirasına destek
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