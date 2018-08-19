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de finalistler belli oldu

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Kısa filmde finalistler belli oldu
ADANA Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen ve 22 Eylül-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak 25. Uluslararası 'nin 5 ana yarışma kategorisinden biri olan Uluslararası Yarışması'nın finalistleri belirlendi. 110 ülkeden 3111 başvurunun yapıldığı yarışmada, ön jürinin titiz çalışması sonucu; belgesel, canlandırma, kurmaca, deneysel dallarında 45 eser ana jürinin önüne çıkmaya hak kazandı. Şili'den Finlandiya'ya, İran'dan Çin'e, ABD'den Belçika'ya, bir çok kıtadan ülkenin finale kaldığı yarışmaya gösterilen ilgi, bu yıl Film Festivali'nin uluslararası boyutunu hayli önemli hale getirdi. Yoğun ilgi nedeniyle başvuru tarihi 27 Temmuz 2018'den, 1 Temmuz 2018'e çekilen yarışmada finale kalan 45 filmin yönetmenleri Adana'da misafir edilecek. Uluslararası Kısa Film Yarışması'na, dünyanın dört bir yanından yapılan başvuruların, Adana Film Festivali'ni, dolayısıyla Adana'yı kültür sanat köprüsü yapma çabalarının bir sonucu olduğunu belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı , sanata, sinemaya ve Adana'nın tanıtımına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. 25. Festivali kapsamında gerçekleştirilen ve finalistleri belirlenen Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın, Adana ve Türkiye ile, 110 ülke arasında kültürel bağ oluşturduğunu ve mevcut bağları güçlendirdiğini ifade eden Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş da, ön jürinin yoğun ve adil çalışarak, finalistleri belirlediğini açıkladı.
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Kısa filmde finalistler belli oldu
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