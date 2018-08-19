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Mersin İ.Yurdu’nda 93. yıl coşkusu

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Mersin İ.Yurdu’nda 93. yıl coşkusu
MERSIN'I uzun yıllar üst liglerde temsil ettikten sonra yaşanan ekonomik kriz sonrası 'den Süper Amatör Lig'e kadar düşen 'nun 93'üncü kuruluş yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Bulvarı'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'nda bir araya gelen taraftarlar, kırmızı-lacivertliler için yaktıkları meşalelerle geceyi gündüze çevirdi. BIR ağızdan marşların okunup tezahüratların yapıldığı kutlama programında açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Halil Türer, "Mersin İdmanyurdu'nun ne kadar zor bir durumda olduğunu herkes biliyor. Bu sürecin içerisinde kulübün kapanmadığını, taraftarın kendisini terketmediğini, takımın yaşadığını ve yaşatılmaya çalışıldığını herkes görsün diye alanlardayız" dedi.
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Mersin İ.Yurdu’nda 93. yıl coşkusu
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