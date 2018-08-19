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Trafik polisleri, ceza yerine şeker ve kolonya ikram etti

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Trafik polisleri, ceza yerine şeker ve kolonya ikram etti
MERSİN'DE polis ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla trafiğin yoğun olduğu karayollarında sürücüleri durdurarak evrak kontrolü yapmak yerine kolonya ve şeker ikramında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri güvenli seyahat koşullarını oluşturmak ve bayram yoğunluğuyla artan sı riskini azaltmak amacıyla denetimlerini sürdürdü. Silifke'nin Değirmendere Mahallesi'nde denetim yapan trafik ekipleri, bölgeye gelen ziyaretçileri durdurarak kolonya ve şeker ikram etti. Ekipler, sürücülere verdikleri broşürlerle de dikkatli olunması gereken güzergahlar, hız kuralları ve emniyet kemeri takılması konusunda bilgi verdi. 17-26 Ağustos tarihleri arasında yorgun sürücülerin dinlendirilmesi emniyet kemeri takma oranının yükseltilmesi trafik kurallarına uymada farkındalığın arttırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacı ile uygulama yapan ekipler sürücülere kolonya ve şeker ikramında bulundu.
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Trafik polisleri, ceza yerine şeker ve kolonya ikram etti
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