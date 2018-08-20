ATDSK kortlarında yaz kupası heyecanı

TÜRKİYE Tenis Federasyonu'nun Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde (ATDSK) yapılan 14 Yaş Yaz Kupası-4 Tenis Turnuvası sona erdi. ATDSK'lı sporcular erkeklerde teklerde ve çiftlerde şampiyon olurken, bayanlarda tekler ve çiftlerde ikincilik elde ettiler. ATDSK kortlarında 10 gün süren 14 Yaş Yaz Kupası-4 Tenis Turnuvası'na Adana, AnkarAntalyalya, Bursa, Denizli, Elazığ, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Mersin ve Ordu'dan 47'si erkek 33'ü bayan toplam 80 sporcu katıldı. Ali Serdar Türköz'ün başhakemliğini yaptığı turnuvada genç tenisçiler sıcak altında üstün performans sergilediler. Çekişmeli maçların yaşandığı turnuvada ATDSK tenisçilerinden Reha Kerem Şen, Antalya'dan turnuvaya katılan Kemal Sinan Yılmaz (Ferdi) ile final oynadı. Adanalı tenisçi Şen, setleri 6-0 ve 6-1'lik skorla alarak şampiyon oldu. Çift erkeklerde ise ATDSK'lı sporcuların final kardeşliği yaşandı. ATDSK'lı sporculardan Reha Kerem Şen- Efe Öztürk çifti Efekan Sezgin-Ata Türkeli çiftini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldular.

Bayanlarda ise teklerde Ezgi Tezel (Ferdi) şampiyon, Binnur Kaya (ATDSK) ise ikinci oldu. İlk seti 6-4 kaybeden Tezel, sonraki setleri 7-5 ve 6-3 almayı başardı. Çift bayanlarda da Ezgi Tezel (Ferdi)- Ece Değirmen (Ferdi) çifti Binnur Kaya (ATDSK)- Ayşe Ilgın Bahadır (Ferdi) çiftini 6-3 ve 6-3 skorlarla 2-0 yendiler. Şampiyon ve finalist tenisçilere kupaları ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin tarafından verildi. Keskin, sporcuları, antrenörlerini ve ailelerini kutlarken, turnuva hakemlerine de katkıları nedeniyle teşekkür etti.