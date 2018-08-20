Ezeli rakipler nikahta buluştu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde İsmail Tekbaş ile Nigar Tekbaş düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Genç çift, nikah törenlerine gelinlik ve damatlık yerine gönül vermiş oldukları Galatasaray ve Fenerbahçe formasıyla katıldı. Ezeli rakiplerin formaları ile nikahı kıyılan fanatik çiftin şahitleri ise Beşiktaş ve Gaziantepspor forması giydi. Galatasaraylı gelin Nigar Tekbaş, "Tuttuğum takım olan Galatasaray'ın forması ile nikahım kıyıldığı için çok mutluyum" dedi. Fenerbahçeli Damat İsmail Tekbaş ise, "Nikahımızda klasikleşen damatlık ve gelinlik giymek istemiyorduk. Gönül verdiğimiz takımların formaları ile kayılması fikri oluştu. Nikahımızda farklılık olması için böyle bir karar aldık. Şahitlerimiz de sürpriz yaptı" dedi.

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