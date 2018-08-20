Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Ezeli rakipler nikahta buluştu

ler nikahta buluştu

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Ezeli rakipler nikahta buluştu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde ile Nigar Tekbaş düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Genç çift, nikah törenlerine gelinlik ve damatlık yerine gönül vermiş oldukları Galatasaray ve Fenerbahçe formasıyla katıldı. lerin formaları ile nikahı kıyılan fanatik çiftin şahitleri ise ve Gaziantepspor forması giydi. Galatasaraylı gelin Nigar Tekbaş, "Tuttuğum takım olan Galatasaray'ın forması ile nikahım kıyıldığı için çok mutluyum" dedi. Fenerbahçeli Damat İsmail Tekbaş ise, "Nikahımızda klasikleşen damatlık ve gelinlik giymek istemiyorduk. Gönül verdiğimiz takımların formaları ile kayılması fikri oluştu. Nikahımızda farklılık olması için böyle bir karar aldık. Şahitlerimiz de sürpriz yaptı" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ezeli rakipler nikahta buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN