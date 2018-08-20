Gaziantep Basketbol yeni transferlerini tanıttı

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'da yeni transferler ile teknik heyet tanıtıldı. Gaziantep Basketbol Kulübü Başkanı Deniz Köken, bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl daha mütevazı bir kadro kurduklarını belirterek, yeni sezonda mücadeleci kimlikleriyle dikkati çekeceklerini söyledi. Bütçelerinin kalan kısmını altyapıya ayıracaklarını aktaran Köken, "Altyapı bizim için olmazsa olmaz. Çünkü bizim İstanbul takımlarıyla mücadele edebilmemiz için kendi gençlerimizi değerlendirmemiz lazım. Şu an ligde 9 şehir temsil ediliyor. Bana göre bunu daha fazla şehre ve Anadolu'nun kentlerine yaymamız lazım" dedi. Konuşmaların ardından, oyuncular ile teknik heyet tanıtıldı.

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