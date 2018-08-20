‘Köy Seyirlik’ turnesi sona erdi

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin, 'Yaylalarda, Köylerde Kültür-Sanat Her Yerde' sloganıyla başlattığı ve Mersin'in en ücra köşelerindeki vatandaşları sanatla buluşturduğu 'Köy Seyirlik' oyunu Silifke'nin Ören Mahallesi'nde sona erdi. Mersin'in merkeze en uzak mahallesini tiyatroyla buluşturmak adına yola çıkan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibi, bir ay boyunca köy seyirlik oyunu turnelerini devam ettirdi. Tüm ilçelerde 7'den 70'e herkesin ilgi ile izlediği köy seyirlik oyunu mahalleliler tarafından yoğun ilgi gördü. Mersin'de her kesim için fırsat eşitliği yaratmak ve Mersin'in merkeze en uzak mahallesini bile tiyatroyla buluşturmak adına yola çıkan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibi, Köy Seyirlik oyunu turnesini tamamladı. Hayatında hiç tiyatroya gitme imkânı bulamamış vatandaşların ve çocukların dört gözle beklediği Büyükşehir'in tiyatro turnesi son olarak Silifkeli vatandaşlarla buluştu.

BUGÜN NELER OLDU