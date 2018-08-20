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’ turnesi sona erdi

Köy meydanını dolduran kalabalık tiyatro ekibi sayesinde eğlenceli bir akşam yaşarken, tiyatro oyununu ayaklarına kadar getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a teşekkür etti. Etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi Gezici Kütüphanesi’nin de eşlik ettiği etkinliklerde tiyatroyu izlemeye gelen çocuklara kitap hediye edildi.

Giriş Tarihi: 20.8.2018
‘Köy Seyirlik’ turnesi sona erdi

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin, 'Yaylalarda, Köylerde Kültür-Sanat Her Yerde' sloganıyla başlattığı ve Mersin'in en ücra köşelerindeki vatandaşları sanatla buluşturduğu '' oyunu Silifke'nin Ören Mahallesi'nde sona erdi. Mersin'in merkeze en uzak mahallesini tiyatroyla buluşturmak adına yola çıkan ekibi, bir ay boyunca köy seyirlik oyunu turnelerini devam ettirdi. Tüm ilçelerde 7'den 70'e herkesin ilgi ile izlediği köy seyirlik oyunu mahalleliler tarafından yoğun ilgi gördü. Mersin'de her kesim için fırsat eşitliği yaratmak ve Mersin'in merkeze en uzak mahallesini bile tiyatroyla buluşturmak adına yola çıkan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibi, Köy Seyirlik oyunu turnesini tamamladı. Hayatında hiç tiyatroya gitme imkânı bulamamış vatandaşların ve çocukların dört gözle beklediği Büyükşehir'in tiyatro turnesi son olarak Silifkeli vatandaşlarla buluştu.

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‘Köy Seyirlik’ turnesi sona erdi
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