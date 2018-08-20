Ürolojik problemler ve korunma yollarını anlattı

DR. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ç. Volkan Öztekin yaz mevsiminde üriner sistem enfeksiyonları, taş hastalığına bağlı problemler ve ani böbrek yetmezliği gibi bazı ürolojik hastalıkların daha sık görüldüğüne dikkat çekti. Doç. Dr. Ç. Volkan Öztekin bu tür rahatsızlıkların daha sık görülmesinde sıcaklık artışı ve yazın artan sıvı ihtiyacının yeteri kadar karşılanamamasının etkili olduğunu belirtti. Üriner sistem enfeksiyonlarının yaz mevsiminde özellikle 18-40 yaş arası kadınlarda sık görüldüğünü söyleyen Dr. Öztekin, zamanının çoğunu dışarıda geçiren genç yaş grubunda kaybı karşılayacak kadar sıvı alınmamasının idrar miktarının ve akımının azalmasına, mesanede daha uzun süre kalan yoğun idrarın ise enfeksiyonlara yol açabildiğine dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU