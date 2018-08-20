Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Yetenekli oyuncu Yeliz Doğan Hatay’da

Yetenekli oyuncu Hatay’da

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Yetenekli oyuncu Yeliz Doğan Hatay’da

KADINLAR Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, 24 yaşında ve 1.88 boyundaki Yeliz Doğan ile bir yıllık kontrat yaptıklarını duyurdu. Genç oyuncuya yeni takımında başarı dileyen Bayraktar, "Yeliz, hem uzun forvet hem kısa forvet pozisyonunda oynayabiliyor. Savaşçı ve mücadeleci oyunuyla bize ligde ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yetenekli oyuncu Yeliz Doğan Hatay’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN