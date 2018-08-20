Yetenekli oyuncu Yeliz Doğan Hatay’da

KADINLAR Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Yeliz Doğan ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, 24 yaşında ve 1.88 boyundaki Yeliz Doğan ile bir yıllık kontrat yaptıklarını duyurdu. Genç oyuncuya yeni takımında başarı dileyen Bayraktar, "Yeliz, hem uzun forvet hem kısa forvet pozisyonunda oynayabiliyor. Savaşçı ve mücadeleci oyunuyla bize ligde ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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