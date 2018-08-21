Bayram süresince kesintisiz hizmet

YAKIN
Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Girne Üniversitesi
Hastanesi Kurban Bayramı
boyunca 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Kurban Bayramı tatili süresince her zaman olduğu gibi her iki hastanede de hizmetlerin 24 saat kesintisiz ve kaliteli sağlık hizmeti anlayışıyla devam edeceği belirtildi. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yeni düzenlemeler de yapılarak başta acil yardım olmak üzere, laboratuvarlar, MR, Tomografi, Ultrason, Röntgen gibi görüntüleme hizmetleri, Kalp Merkezi, Radyoterapi gibi kesintisiz tedavi alma gerekliliği olan tüm branşlarda hizmete devam edileceği bildirildi.