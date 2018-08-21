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Bayram süresince kesintisiz hizmet

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Bayram süresince kesintisiz hizmet
YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Hastanesi boyunca 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Kurban Bayramı tatili süresince her zaman olduğu gibi her iki hastanede de hizmetlerin 24 saat kesintisiz ve kaliteli sağlık hizmeti anlayışıyla devam edeceği belirtildi. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yeni düzenlemeler de yapılarak başta acil yardım olmak üzere, laboratuvarlar, MR, Tomografi, Ultrason, Röntgen gibi görüntüleme hizmetleri, Kalp Merkezi, Radyoterapi gibi kesintisiz tedavi alma gerekliliği olan tüm branşlarda hizmete devam edileceği bildirildi.
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Bayram süresince kesintisiz hizmet
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