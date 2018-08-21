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genç olup ‘’ adını aldı

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Fransız genç Müslüman olup ‘İbrahim’ adını aldı
FRANSIZ vatandaşı 27 yaşındaki Thibault Yann Schüler, 'de olup '' adını aldı. İnşaat Mühendisi Schüler, nişanlısı ve ailesi sayesinde tanıştığı İslamiyet'i severek, Müslüman olmaya karar verdi. Bunun üzerine Osmaniye İl Müftülüğüne müracaatta bulunan genç için ihtida merasimi düzenlendi. Kendi hür iradesiyle şahitler huzurunda Kelime-i Şahadet getirerek İslam dinini seçen Thibault Yann Schüler, İbrahim ismini aldı. Osmaniyeli bir Türk vatandaşıyla dini nikahlarını kıyan İl Müftüsü , İslamiyet'i seçen gence Kur'an-ı Kerim ve Meali ile İslam İlmihali hediye etti.
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Fransız genç Müslüman olup ‘İbrahim’ adını aldı
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