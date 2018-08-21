Jandarmadan hayvan hırsızlarına operasyon

ADANA
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çukurova ve Feke İlçelerinde
küçükbaş hayvanların çalışmasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Çukurova İlçesi Söğütlü Mahallesi'nde 14 adet küçükbaş hayvanların çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri, hayvanları pazarda satmak üzere olan H.S. ve A.T.'yi yakaladı. Ekipler, Feke ilçesi Kaşaltı Mahallesi'nde de 30 adet küçükbaş hayvanları çalarak, Osmaniye
'nin Düziçi İlçesi'ndeki evine götüren A.K. isimli şahsıda ikametinde yakaladı. Hayvan hırsızlığı yapan şahısları adli makamlara teslim eden Adana
Jandarma ekipleri, hayvanları da sahiplerine teslim etti. Hayvanlarına kavuşan vatandaşlar büyük mutluluk yaşayarak, jandarma ekiplerine teşekkür etti.