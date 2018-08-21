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kurban eti kıyması çekimine ceza

heyecanını doyasıya yaşayan Çukurova’da uyarılar arka arkaya geldi. kuban eti kıyandan sahte kasaplara kadar yetkililer uyarılarda bulundu

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Kaçak kurban eti kıyması çekimine ceza

Adana Kasaplar Odası Başkanı , geçen 'nda, '3G hızında süper kıyma çekilir' şeklinde reklam afişi asarak izinsiz kurban eti kıyan, cep telefonu bayilerinin de aralarında bulunduğu 27 kişiye, 60 bin TL para cezası kesildiğini söyledi. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte denetimlerin sıklaştığını belirten Oda Başkanı Murat Saruhan Yağmur, kent genelinde 30 sertifikalı profesyonel ekibin kurban kesimi yaptığını kaydetti.

EL KONULACAK
İzinsiz kesim yapan ve kıyma çekenlere yönelik para cezası uygulayacaklarını anlatan Yağmur, "Bu yıl cezalar 5 ile 10 bin lira arasında olacak. İl Tarım ve ekipleriyle denetimleri ortak yapacağız. Kasap olmadığı halde, kıyma çeken kişilerin makinelerine da el koyacağız, bayram bittikten 20 gün sonra da kendilerine iade edeceğiz" dedi.

'SAHTE KASAPLARADİKKAT EDİN'
Yağmur, geçen bayramda işyerlerinin camlarına '3G hızında süper kıyma çekilir' yazan cep telefonu bayilerinin bile olduğu hatırlattı. Kurallara uymayan 27 işletmeye 60 bin lira para cezası kesildiğini belirten Yağmur, "Kasaplıkla alakası olmayan kişi ve kurumların bayramlarda kesim ve kıyma çekimi yapıyor. Vatandaşlar küçük baş hayvanlarda 50 lira kesim ücreti vermemek için kendileri kesiyor, ya da sahte kasaplara kestiriyor. Denetimlerimiz bu yıl da sürecek" şeklinde konuştu.

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Kaçak kurban eti kıyması çekimine ceza
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